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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريم فؤاد يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي بعد التعافي من الصليبي

كريم فؤاد
كريم فؤاد

واصل كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي يخضع له منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأدى اللاعب فقرات بدنية مكثفة، في ضوء المرحلة التي ينفذها من برنامج العلاج، والتي تتضمن تدريبات أحمال بدنية محددة يؤديها اللاعب داخل الملعب بخلاف تدريبات الجيم.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، أن كريم فؤاد يسير بشكل منتظم في برنامج العلاج، وأن حالته في تقدم مستمر منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

ويستعد الفريق لمواجهة فيوتشر مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد أن كان قد تغلب أمس الخميس على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.

كريم فؤاد الاهلى قطع في الرباط الصليبي الدورى المصرى

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