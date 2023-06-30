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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

روضة السيدة زينب تستقبل ثاني احتفالات قصور الثقافة بالعيد في الإسكان البديل (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت روضة السيدة زينب، الجمعة، ثاني فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالاً بعيد الأضحى ضمن برنامج فعاليات الهيئة بمناطق الإسكان بديل العشوائيات.

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تضمنت الفعاليات حوارا مفتوحا عن "مظاهر الاحتفال لعيد الأضحى وآداب العيد "تحدثت من خلاله د.جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمنسق العام للبرنامج الثقافي بمناطق الإسكان البديل، عن مظاهر العيد عند الأطفال التى لا تقتصر على الجانب المادي والشكلي فقط، إنما بمحاولة توجيههم إلى فهم الغاية الإسلامية في العيد، وأهمها الاهتمام بصلة الأرحام، وزيارة المريض ومن مظاهر العيد عند الأطفال أيضا، ترديد أغاني العيد الشعبية في صبيحة هذا اليوم، وكذلك ينبغي على الأب تعليم الأطفال كيفية التكبير ووقته وصيغته، واصطحاب الأطفال إلى صلاة العيد، وزيارة الأقارب والجيران وتهنئتهم بالعيد، وأيضا تعليمهم أهمية التسامح والمصافحة وبشاشة الوجه عند رؤية الناس، وعند مشاركة الأطفال اللعب والمرح.

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كما تضمنت الفعاليات عددا من الورش الفنية التى شارك بها قصر ثقافة شهداء ٢٥ يناير، حيث نفذت فاطمة شعبان مسابقة دينية عن عيد الأضحى وسبب تسميته وأركان الحج ومبطلات الحج، وعمل خروف العيد وأخرى للرسم على وجوه الأطفال لإسعادهم، كما نفذت رغدة كمال ورشة أشغال يدوية لعمل انسيالات بالخرز الملون، وقامت وفاء أبو الفضل بعمل ماسكات بورق الفوم. وأقيمت الفعاليات بالتعاون مع جهاز روضة السيدة زينب برئاسة المهندس جمال بركات.

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وتقام فعاليات قصور الثقافة غدا السبت بمركز شباب أهالينا، وتختتم بحي الأسمرات يوم الأحد المقبل، وتأتي استكمالا لفعاليات ثقافية شاملة تقدمها الهيئة وبشكل مستمر ومكثف للأسر والأطفال من قاطني الإسكان بديل العشوائيات، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وفي ضوء استراتيجية العدالة الثقافية وبرنامج عمل وزارة الثقافة، وشهدت الأشهر الثلاث الأخيرة منذ مارس الماضي وحتى الآن 116 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، قدمت ب 9 مناطق هي أهالينا والمحروسة وروضة السيدة والخيالة والأسمرات ومعا والقابوطي وبشاير الخير وحدائق أكتوبر، في 4 محافظات هي القاهرة وبورسعيد والإسكندرية والجيزة، واستفاد منها الآلاف من أبناء هذه المناطق.

قد تكون صورة ‏‏١٠‏ أشخاص‏
روضة السيدة زينب الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة عيد الأضحى المبارك مناطق الإسكان بديل ‏العشوائيات

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