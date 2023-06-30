"لا ننسى، لا نسامح".. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في باريس

أعلنت وكالة فرانس برس، مساء الجمعة، عن اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في باريس.

وسلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على الاشتباكات، مشيرة إلى جدول زمني مرئي للاحتجاجات في فرنسا حيث استمرت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في مدن عبر فرنسا وهتفت الحشود "لا ننسى، لا نسامح".

وأدى إطلاق النار القاتل على مراهق فرنسي من أصل جزائري ومغربي على يد ضابط شرطة إلى إطلاق أيام من الاحتجاجات العنيفة التي هزت فرنسا.

من نانتير، ضاحية الطبقة العاملة في باريس حيث أصيب الشاب إلى مدينة ليل الشمالية ومدينة مرسيليا المتوسطية أحرق المتظاهرون السيارات وألحقوا أضرارًا بالمباني وملاجئ الحافلات على مدار ثلاث ليال من الاشتباكات مع السلطات.

وبعد أن أطلق ضابط شرطة فرنسي النار على مراهق أعزل ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، نقلاً عن مصادر شرطة مجهولة المصدر أن الشاب الذي كان يقود سيارة مرسيدس صفراء، اقتحم ضباط الشرطة ما دفع أحدهم لإطلاق النار.



سجل أحد الشهود مقطع فيديو يظهر الشرطة وهي تشير إلى ما يبدو أنه سلاح ناري على السائق قبل إطلاق النار عندما بدأت السيارة في التحرك.

لكن سرعان ما ظهر مقطع فيديو على تويتر بدا أنه يتعارض مع الشرطة ويظهر في الفيديو أن الشاب أوقفه ضابطا شرطة أحدهما مسدس مسدسه. وبينما كان الشاب يقود سيارته بعيدًا ، سمع دويًا مدويًا حيث يبدو أن الضابط يطلق النار في نطاق قريب جدًا في وضح النهار.

وقال ضابط الشرطة الذي أطلق النار لاحقًا للمحققين إنه كان يحاول منع السائق من الفرار وكان قلقًا من تعرضه هو أو زميله للأذى إذا هرب السائق.

وقال المتظاهرون إن إطلاق النار على الشاب البالغ من العمر 17 عامًا ، والذي تم تسميته علنًا فقط باسم نائل م ، هو رمز للعنصرية المتجذرة داخل وكالات إنفاذ القانون الفرنسية وتاريخها في الاستهداف غير المتناسب للسود والمهاجرين من العرب، لا سيما في الضواحي الحضرية الفقيرة في فرنسا.

خلال الليلة الثانية من الاحتجاجات العنيفة في وقت متأخر من يوم الأربعاء حتى وقت مبكر من يوم الخميس ، اشتبك الشباب مع الشرطة في نانتير حيث وقع إطلاق النار، وأشعلوا النار في السيارات وأحرقوا القمامة وألقوا الألعاب النارية.