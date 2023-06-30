ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عصام الروبي يكشف الأيام المعدودات والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

الدكتور عصام الروبي
الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ أيام التشريق وصفت في القرآن والسنة بأنها «أيام خير وبركة وبر ووفاء وأيام ذكر وأكل وشرب»، وفي قوله تعالى «واذكروا الله في أيام معدودات».

وأضاف "الروبي"، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ أفضل الأعمال المستحبة خلال الأيام المعدودات التي تلي يوم النحر، ذكر الله حتى لو لم يكن المسلم من الحجاج، قائلاً: «الذكر للندب والإباحة وسنة وأمر طيب للحاج وغير الحاج».
وتابع قائلا: "اذكروا الله أيها المسلمون الكرام سواء أديتم شعائر الحج أم لا.. شاركوا الحجاج في الذكر والعبادة من تهليل وتكبير وتعظيم وحمد لله في أيام لها عدد معين وهي 3 أيام لا تزيد عن هذا وهي أيام التشريق بحسب ما قاله أهل العلم، بخلاف يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى البعيد عن الأيام المعدودات ويُسمى بيوم أعمال النحر أيضاً ". 
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


https://youtu.be/Rl7Hg7QwHOY 

قناة الناس ايات بينات الأيام المعدودات أفضل الأعمال المستحبة

الأكثر قراءة

في ذكرى ثورة يونيو.. إمام مسجد تعرض للاعتداء على يد الإخوان بالمنوفية: ضربوني داخل بيت الله

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

طارق مصطفى: حققت معجزة مع أوليمبيك أسفي.. والأهلي استحق لقب دوري الأبطال (حوار)

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

في ظروف غامضة.. مصرع شاب سقط من الطابق السابع ببولاق الدكرور

الداخلية يعبر المقاولون ويحافظ على حظوظه في البقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف يكتب: ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادى يكتب: فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟