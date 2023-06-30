قناة الناس| عصام الروبي يكشف الأيام المعدودات والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ أيام التشريق وصفت في القرآن والسنة بأنها «أيام خير وبركة وبر ووفاء وأيام ذكر وأكل وشرب»، وفي قوله تعالى «واذكروا الله في أيام معدودات».

وأضاف "الروبي"، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ أفضل الأعمال المستحبة خلال الأيام المعدودات التي تلي يوم النحر، ذكر الله حتى لو لم يكن المسلم من الحجاج، قائلاً: «الذكر للندب والإباحة وسنة وأمر طيب للحاج وغير الحاج».

وتابع قائلا: "اذكروا الله أيها المسلمون الكرام سواء أديتم شعائر الحج أم لا.. شاركوا الحجاج في الذكر والعبادة من تهليل وتكبير وتعظيم وحمد لله في أيام لها عدد معين وهي 3 أيام لا تزيد عن هذا وهي أيام التشريق بحسب ما قاله أهل العلم، بخلاف يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى البعيد عن الأيام المعدودات ويُسمى بيوم أعمال النحر أيضاً ".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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