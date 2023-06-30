قناة الناس| أمين الفتوى يكشف سبب تسمية عيد الأضحى بالعيد الكبير (فيديو)

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، عن سبب تسمية عيد الأضحى بالعيد الكبير، وهو ارتباطه بعبادة لها مقدار كبير وعظيم في قلوب المسلمين، وهي عبادة الحج التي قد لا تتكرر في العمر مرتين.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" عبر قناة الناس، أن سبب تسمية عيد الأضحى بالعيد الكبير بين المصريين بهذا الاسم ليس كما يظن الغالبية بأن عدد أيامه أكثر من أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح أمين الفتوى، أن عيد الأضحى المبارك ارتبط في أذهان المصريين بعبادة الحج الكبيرة في المقدار والتي قد لا تتكرر في العمر مرتين فأغلب المسلمون يحجون مرة واحدة، فسُمي العيد الكبير لهذا السبب.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



https://youtu.be/JttIAuFgTug