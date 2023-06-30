محافظ مطروح: 30 يونيو حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، إن الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو أتت لتحمل معها آمال جديدة لكافة المصريين وطموحات وآفاق واسعة للدولة المصرية في تحويل تلك الطموحات والآمال إلى واقع ملموس يشعر به كافة المواطنين حيث وضعت الدولة خطة لإقامة العديد من المدن في الساحل الشمالي.

وأوضح محافظ مطروح أن مطروح حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية وانشاء العديد من المشروعات القومية الكبري بدأت بإنشاء مدينة العلمين الجديدة، وجار إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة ومستقبلا إنشاء النجيلة الجديدة فضلا عن إنشاء وتطوير محاور وطرق تنموية وهي محور الضبعة - روض الفرج، سيوة - جغبوب، سيوة - الواحات البحرية، طريق وادى النطرون -العلمين، الإسكندرية - مطروح الساحلى، سيوة - مرسى مطروح.

وأضاف أنه تم أيضًا إنشاء ممشى مصر بكورنيش الأبيض كليوباترا، ومشروع محطة الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وتطوير حركة المواصلات حيث جار إنشاء القطار الكهربي السريع بالاضافة الي انه تم إنشاء ميناء النجيلة كميناء تجاري بحري وسياحي وتطوير ميناء السلوم البري، وإقامة مشروع الدلتا الجديدة وتطوير واحة سيوة ومنظومة الري والصرف الزراعي وإنشاء صومعة الحمام، مشيرًا إلى مبادرة حياة كريمة بعدد من قرى المحافظة والحرص على توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية وغيرها من المشروعات.

وأكد محافظ مطروح علي ان ثورة 30 يونيو المجيدة حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم وأثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه مع تلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائماً من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن وانتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام ولتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل القيادة الحكيمة لتحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن.

وأشار محافظ مطروح إلى ما تحقق على ارض مطروح كجزء مما يتحقق بكافة أنحاء الوطن من العديد من الانجازات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة بسواعد المصريين بفضل اهتمام القيادة السياسية الرشيدة وعودة الأمن والاستقرار إلى الوطن واستعادة مصر لمكانتها الاقليمية والدولية مع تعدد المشروعات القومية وتنوعها في المجالات المختلفة.