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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المفتي: الإخوان حاولت بإلحاح أن تحظى بدعم الأزهر لكنه لفظها منذ ظهورها

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام،

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان منذ ظهورها في القرن العشرين تحاول بإلحاح أن يكون الأزهر داعمًا وساندًا ومؤيدًا لأفكارها، لكن عبر التاريخ شيوخ الأزهر كانوا لافظين لهذه الجماعة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد": "طُلب من الشيخ محمد عبداللطيف السبكي في الستينات أن يكتب بحثًا علميًا عن رأيه في كتاب سيد قطب معالم على الطريق، فسجل فيه بحثه أن الكتاب لم يكن على صواب من ناحية البحث العلمي المنهجي الأزهري، وكله يدعو إلى الصدام والصراع واحتكار الحقيقة، وفند أفكار سيد قطب".

وأردف: "الفكر الأزهري فيه كفاح ضد الإخوان، لأن الفكر الأزهري منفتح يعترف بالتعددية يؤمن أن احتكار الحقيقة ليس صوابًا ولا واردًا في الأمور المجتهد فيها، ومن يزعم أنه احتكر الحق فقد جانبه الصواب قطعًا".

المفتي الإخوان ثورة 30 يونيو

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