افتتاح مسجد غرس الدين بعد صيانته وترميمه في دمياط

أنابت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد بافتتاح مسجد الرحمة بعزبة غرس الدين بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد، الذى شهد أعمال صيانة وترميم خلال الفترة الأخيرة.

وأقيمت به اليوم شعائر صلاة الجمعة بالمسجد بحضور النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف والدكتور محمد ليلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وعدد من قيادات مديرية الأوقاف ووسط تواجد كبير من الأهالى.

واستهل صلاة الجمعة بتلاوة آيات قرآنية مباركة تلاها قارئ اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى ونقيب القراء بدمياط، وألقى الشيخ محمد سلامة خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "ركائز الأمن المجتمعى" تحدث خلالها حول فضل الأمن والأمان فى الإسلام ووسائل تحقيق الأمن المجتمعى وضرورة الالتفاف حول القيادة الحكيمة التى تسير بالدولة إلى بر الأمان كى تتحقق كافة محاور الأمن المجتمعى الذى يساهم فى نهضة الأمة وبناء الأوطان.