أعمال شغب ونهب فى مركز تجارى كبير شمال شرق باريس ⁧‫

أعلنت وسائل إعلام محلية، الجمعة، عن أعمال شغب ونهب في مركز تجاري كبير، شمال شرق باريس.

ووفق وكالة فرانس برس، شهد محيط الشانزليزيه بباريس استعدادات أمنية مكثفة خشية وقوع أعمال شغب. ⁧‫

وفي وقت سابق من اليوم، حث الرئيس إيمانويل ماكرون الآباء على إبقاء المراهقين في المنزل، بينما تدرس حكومته "جميع الخيارات" لاستعادة النظام بعد أن أضرم المشاغبون النار في سيارات ومبانٍ، ونهبوا متاجر في جميع أنحاء فرنسا في ليلة ثالثة من أعمال العنف بسبب قتل الشرطة لمراهق أثناء توقف مروري في إحدى ضواحي باريس.

وبحسب فرانس برس، كان هناك أكثر من 800 عملية اعتقال في جميع أنحاء البلاد حتى اليوم الجمعة، حيث قال ماكرون إن نسبة كبيرة منهم من الناس. كافحت الشرطة ورجال الإطفاء لاحتواء المتظاهرين وإخماد العديد من الحرائق خلال الليل التي ألحقت أضرارًا بالمدارس ومراكز الشرطة والبلديات وغيرها من المباني العامة. كما وردت أنباء عن أعمال نهب في عدد من المواقع، بما في ذلك وسط باريس.

وأعادت السلطات إطلاق النيران أو المناوشات في مدن متعددة بين عشية وضحاها من تولوز في الجنوب إلى ليل في الشمال - على الرغم من أن العلاقة ظلت نانتير والمناطق المحيطة بها.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن الحكومة الفرنسية تدرس "جميع الخيارات" لاستعادة النظام، ووصفت العنف في تغريدة بأنه "لا يطاق ولا يغتفر".

وقالت في وقت لاحق للصحفيين خلال زيارة لإحدى ضواحي باريس "الأولوية هي ضمان الوحدة الوطنية وطريقة القيام بذلك هي استعادة النظام".

وأضافت بعد أعمال الشغب في فرنسا بسبب قتل الشرطة لمراهق: "الوضع يزداد سوءًا".

وقال ممثلو الادعاء إن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا ويدعى نائل. م كان يقود سيارة صباح الثلاثاء عندما تم توقيفه لمخالفته قواعد المرور. كان المراهق أصغر من أن يحمل رخصة قيادة كاملة في فرنسا.