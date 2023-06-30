ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد عقب 30 يونيو

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

تمكنت الدولة المصرية خلال عشر سنوات من تحقيق إنجازات كبيرة في تأسيس اقتصاد قوي، وذلك بفضل برنامج إصلاحي شامل تم تنفيذه بعد ثورة 30 يونيو. 

حققت الدولة طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد وتمكنت من الخروج من الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها منذ ثورة 25 يناير.

تطوير الاقتصاد المصري

وعرض الإعلامي شادي شاش، تقريراً مفصلاً عن جهود الدولة في الارتقاء بالمؤشر الاقتصادي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، حيث أشار إلى أن الدولة سعت جاهدة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وبالفعل تحقق هذا المراد، حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية لعام 2022 معدل نمو بلغ 6.6٪ وهو من أعلى الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري رغم الأزمات العالمية.

انخفاض معدل البطالة

وأكد الإعلامي شادي شاش، أن معدل البطالة استقر عند 7.1% وأعلى فائض أولي عند 1.5%. 

وتابع: "بالرغم من الأزمات العالمية أعلنت الحكومة المصرية عن أكبر موازنة في تاريخ مصر بقيمة تتجاوز 3 تريليون جنيه". 

تطوير البنية الأساسية

وأشار إلى أن عملية تطوير البنية الأساسية للتصدير عبر تطوير القطاعات الاقتصادية إحدى أهم آليات معالجة معوقات تنمية الصادرات مما أسهم في تسجيل الصادرات المصرية أكثر من 311 مليار دولار خلال العشر السنوات الماضية، كما بلغت إيرادات قناة السويس 50 مليار و900 مليون دولار خلال العشر سنوات الماضية بفضل أعمال التطوير التي تمت في القناة.

شادي شاش الاقتصاد المصرى اكسترا نيوز الأزمة الاقتصادية المصرية البرنامج الإصلاحي الشامل

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

حسن الخاتمة.. وفاة مهندس ومسنة من البحيرة أثناء أداء مناسك الحج

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة عصابة سرقة الشقق بالشروق

العثور على جثة شخص داخل منزله فى الشرقية

حكايتى مع 30 يونيو

10سنوات ثورة.. المحافظات ترفع الأعلام: «نحتفل باستعادة وطن من جماعة إرهابية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادى يكتب: فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

لواء. محسن الفحام

الأمن.....وثورة يونيو

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

وائل لطفي

سر ٣٠ يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟