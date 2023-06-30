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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتضى منصور يكشف موقف إمام عاشور وطارق حامد من العودة للزمالك

أمام عاشور لاعب ميتلاند
أمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقف إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي، من العودة إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد رئيس النادي على أن الزمالك تمسك باستمرار إمام عاشور في صفوف الفريق قبل رحيله للدنمارك، لكن اللاعب فضل الاحتراف بنادي ميتيلاند الدنماركي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، رغم أن النادي عرض عليه توقيع عقد جديد بمقابل مادي يناسبه.

وأضاف مرتضى منصور أن مصطفى فتحي هو من تمسك بالرحيل عن الزمالك للاحتراف في الدوري السعودي من قبل، رغم أن النادي عرض عليه توقيع عقد جديد من قبل.

وتابع: "الباب مفتوح أمام كل من طارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحي للعودة إلى صفوف الفريق، ولكن الزمالك لن يتحايل على أي لاعب للعودة إلى صفوفه مجددًا، ولن يعود أي لاعب للفريق إلا إذا كانت هذه هي رغبة اللاعب في العودة.

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