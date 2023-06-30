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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: 100% نسبة إشغال الفنادق والقرى السياحية خلال عيد الأضحى

شاطئ بورسعيد
شاطئ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن أن محافظة بورسعيد شهدت توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات خلال عيد الأضحى المبارك ، فضلًا عن استقبال عدد كبير من رحلات اليوم الواحد التي أنعشت شواطئ بورسعيد في ثالث أيام العيد.

كما بلغت نسبة إشغال القرى السياحية والفنادق المختلفة بالمحافظة نسبة 100%، واستقبلت بورسعيد خلال عيد الأضحى المبارك، الزائرين من جميع المحافظات، للاستمتاع بالشواطئ والمناطق السياحية والترفيهية ببورسعيد، حيث أن جميع القرى السياحية والفنادق والشوارع السياحية تم رفع كفاءتها على أعلى مستوى خلال عيد الأضحى المبارك، وتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية  لتوفير كافة سبل  الراحة للمواطن، فضلًا عن تكثيف التواجد الأمني بالمناطق الحيوية وفرض الأمن والأمان طوال أيام العيد، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشواطئ للخروج بمحافظة بورسعيد في أبهى صورة خلال عيد الأضحى المبارك.

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أعداد كبيرة الأضحي المبارك اعلى مستوى التنس التواجد الترفيهية

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