انخفاض الدين الخارجى لروسيا بمقدار 25.9 مليار دولار

أعلن المركزي الروسي، الجمعة، عن انخفاض حجم الديون الخارجية لروسيا بمقدار 25.9 مليار دولار بنسبة 6.8% منذ بداية 2023.

وجاء في تقرير صدر عن المركزي الروسي: "انخفض الدين الخارجي لروسيا منذ بداية عام 2023 بمقدار 25.9 مليار دولار وبلغ 354.8 مليار دولار بحلول 1 أبريل 2023"، وفق وكالة "نوفوستي" الروسية.

والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

تخلف عن سداد الديون

والعام الماضي، ذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ قرن بعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد قدرها مئة مليون دولار، وذلك في أعقاب سلسلة عقوبات غربية أدت إلى زيادة عزلة روسيا بعد عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وخسرت روسيا آخر طريقة لتسديد قروضها بالعملات الأجنبية بعدما ألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي استثناء كان يسمح للمستثمرين الأمريكيين بتلقي دفعات من موسكو.

وقالت "موديز" في 27 يونيو 2022، "لم يحصل أصحاب الديون السيادية الروسية على قسائم مدفوعات لسندات باليورو بقيمة 100 مليون دولار بحلول انقضاء فترة الإعفاء البالغة 30 يومًا، وهو ما نعتبره تخلّفا عن السداد بموجب تعريفنا".

أضافت الوكالة الائتمانية: "يرجح بأن يتم التخلف بشكل إضافي عن سداد قسائم مدفوعات مستقبلية".

ورفضت الحكومة الروسية حينها الاتهام بأنها تخلفت عن وصول فوائد الديون الخارجية السيادية، وعزت السبب في ذلك إلى العقوبات التي فرضتها القوى الغربية.

وشددت موسكو على أنه "لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخلف عن السداد"، إذ إن الدفعات لم تصل إلى الدائنين نتيجة "أفعال قامت بها أطراف ثالثة".

وكانت ديون روسيا واجبة السداد في 27 مايو 2022، مع فترة سماح انتهت يوم 27 يونيو 2022 دون أن تصل الأموال لحسابات المستثمرين.