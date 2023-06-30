30 يونيو وإنجازات الواقع: مدينة دمياط للأثاث حلم تحول إلى حقيقة

تعد مدينة دمياط للأثاث، أحد المشروعات القومية التي نفذتها الدولة عقب ثورة 30 يونيو، ووضعته ضمن أولوياتها للنهوض بالصناعة في مصر، خاصة وأن محافظة دمياط تشتهر بصناعة الأثاث وهى أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

ومدينة دمياط للأثاث منطقة عملاقة لصناعة الأثاث تدعم القائمين على الصناعة وتفي بالطلب المحلي وتصدر إلى دول العالم، وتزيد من مساهمة صناعة الأثاث في الناتج القومي لتصل إلى 40 مليار جنيه داخليًا، ويرفع حجم صادرات الأثاث إلى 2 مليار جنيه سنويًا.

تعد مدينة دمياط للأثاث احدى المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية التى دشنها الرئيس السيسي للنهوض بصناعة الأثاث وتطويرها واعادتها لامجادها حيث انها احد اعمدة الأقتصاد المصري.

وتستعد مدينة دمياط للأثاث لإنشاء اول مدرسة ثانوية فنية صناعية دولية لتدريب الطلاب وتأهيلهم وإخراج منتجات على قدر عالي من الجودة.

المدرسة تعد اول مدرسة تعليمية صناعية متخصصة في صناعة الأثاث وبعض الصناعات الفنية الأخرى، وهي عبارة عن مبانى تعليمية وورش وفصول دراسية وصالة متعددة الأغراض وورش حاسبات.

من جانبها، أعلنت محافظ دمياط الانتهاء من إعداد الدراسات والنماذج التصميمية الخاصة بمشروع إنشاء المدرسة الثانوية الفنية الصناعية الدولية بمدينة دمياط للأثاث.

وأوضحت المحافظ أن المدرسة ستصبح صرح تعليمى متخصص في صناعة الأثاث وبعض الصناعات الفنية الأخرى تتبع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى وبالتعاون مع الجانب الايطالى، حيث سيتم إنشاؤها على مساحة ٥٦٩٣.٩٠م٢ وذلك لمبنى تعليمى وثلاث مبانى ملحقة به ستستخدم كورش و مخازن، كما ستضم المدرسة ٣٣ فصل كى تستوعب عدد ٩٩٠ طالب، إضافة إلى المعامل المطورة والكمبيوتر والكيمياء والفيزياء و أيضاً المكتبة والصالة متعددة الأغراض والرسم وورش حاسبات فضلاً عن المكاتب الإدارية والملاعب والحدائق وذلك وفقًا للتصميمات التى جاءت تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفنى، مشيرة إلى ان مدة تنفيذ المشروع تصل إلى عامين.

واستكملت منال عوض حديثها حول ذلك المشروع قائلة أنه يواكب رؤية الدولة للنهوض بصناعة الأثاث خاصة مع وجود اكبر كيان متكامل لصناعة الأثاث فى الشرق الأوسط بمحافظة دمياط، من خلال تدريب وتأهيل العنصر البشرى والايادى الماهرة بتلك الصناعة العريقة بالمحافظة على استخدام التكنولوجيا الحديثة مما يحقق استعادة مكانة المنتج الدمياطى على خريطة الصناعة الدولية.

ورحبت المحافظ بالتعاون مع الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع للاستفادة من خبراتهم فى هذه المجالات، و تدريب الصناع على أحدث التقنيات المستخدمة فى صناعة الأثاث، لتعزيز خطة تنمية الصناعة و تحقيق الصدارة للمنتج الدمياطى الشهير.

مدينة دمياط للأثاث

مدينة دمياط للأثاث