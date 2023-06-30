ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

30 يونيو وإنجازات الواقع: مدينة دمياط للأثاث حلم تحول إلى حقيقة

مدينة دمياط للأثاث
مدينة دمياط للأثاث

تعد مدينة دمياط للأثاث، أحد المشروعات القومية التي نفذتها الدولة عقب ثورة 30 يونيو، ووضعته ضمن أولوياتها للنهوض بالصناعة في مصر،  خاصة وأن محافظة دمياط تشتهر بصناعة الأثاث وهى أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

ومدينة دمياط للأثاث منطقة عملاقة لصناعة الأثاث تدعم القائمين على الصناعة وتفي بالطلب المحلي وتصدر إلى دول العالم، وتزيد من مساهمة صناعة الأثاث في الناتج القومي لتصل إلى 40 مليار جنيه داخليًا، ويرفع حجم صادرات الأثاث إلى 2 مليار جنيه سنويًا.

تعد مدينة دمياط للأثاث احدى المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية التى دشنها الرئيس السيسي للنهوض بصناعة الأثاث وتطويرها واعادتها لامجادها حيث انها احد اعمدة الأقتصاد المصري.

وتستعد مدينة دمياط للأثاث لإنشاء اول مدرسة ثانوية فنية صناعية دولية لتدريب الطلاب وتأهيلهم وإخراج منتجات على قدر عالي من الجودة.

المدرسة تعد اول مدرسة تعليمية صناعية متخصصة في صناعة الأثاث وبعض الصناعات الفنية الأخرى، وهي عبارة عن مبانى تعليمية وورش وفصول دراسية وصالة متعددة الأغراض وورش حاسبات.

من جانبها، أعلنت محافظ دمياط الانتهاء من إعداد الدراسات والنماذج التصميمية الخاصة بمشروع إنشاء المدرسة الثانوية الفنية الصناعية الدولية بمدينة دمياط للأثاث.

وأوضحت المحافظ أن المدرسة ستصبح صرح تعليمى متخصص في صناعة الأثاث وبعض الصناعات الفنية الأخرى تتبع وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى وبالتعاون مع الجانب الايطالى، حيث سيتم إنشاؤها على مساحة ٥٦٩٣.٩٠م٢ وذلك لمبنى تعليمى وثلاث مبانى ملحقة به ستستخدم كورش و مخازن، كما ستضم المدرسة ٣٣ فصل كى تستوعب عدد ٩٩٠ طالب، إضافة إلى المعامل المطورة والكمبيوتر والكيمياء والفيزياء و أيضاً المكتبة والصالة متعددة الأغراض والرسم وورش حاسبات فضلاً عن المكاتب الإدارية والملاعب والحدائق وذلك وفقًا للتصميمات التى جاءت تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية والتعليم الفنى، مشيرة إلى ان مدة تنفيذ المشروع تصل إلى عامين.

واستكملت منال عوض حديثها حول ذلك المشروع قائلة أنه يواكب رؤية الدولة للنهوض بصناعة الأثاث خاصة مع وجود اكبر كيان متكامل لصناعة الأثاث فى الشرق الأوسط بمحافظة دمياط، من خلال تدريب وتأهيل العنصر البشرى والايادى الماهرة بتلك الصناعة العريقة بالمحافظة على استخدام التكنولوجيا الحديثة مما يحقق استعادة مكانة المنتج الدمياطى على خريطة الصناعة الدولية.

ورحبت المحافظ بالتعاون مع الجانب الإيطالي  لتنفيذ المشروع للاستفادة من خبراتهم فى هذه المجالات، و تدريب الصناع على أحدث التقنيات المستخدمة فى  صناعة الأثاث، لتعزيز خطة تنمية الصناعة و تحقيق الصدارة للمنتج الدمياطى الشهير.

مدينة دمياط للأثاث
مدينة دمياط للأثاث
مدينة دمياط للأثاث
مدينة دمياط للأثاث
FB_IMG_1688136822507
FB_IMG_1688136822507
الاثاث مدينة دمياط دمياط ٣٠ يونيو محافظة دمياط

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

حسن الخاتمة.. وفاة مهندس ومسنة من البحيرة أثناء أداء مناسك الحج

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة عصابة سرقة الشقق بالشروق

العثور على جثة شخص داخل منزله فى الشرقية

حكايتى مع 30 يونيو

10سنوات ثورة.. المحافظات ترفع الأعلام: «نحتفل باستعادة وطن من جماعة إرهابية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادى يكتب: فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

لواء. محسن الفحام

الأمن.....وثورة يونيو

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

وائل لطفي

سر ٣٠ يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟