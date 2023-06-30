فى ذكرى وفاة نظيم شعراوي.. تعرف على أعمال "قاضي" شاهد ماشفش حاجة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير نظيم شعراوي، حيث رحل فى يوم 30 يونيو عام 2010، عن عمر ناهز الـ87 على إثر ضمور شديد في خلايا المخ وفقدان تام للذاكرة، وبدأ مسيرته الفنية فى أربعينات القرن الماضي، واشتهر بدور القاضي في مسرحية شاهد ما شفش حاجة، ووالد بهجت الأباصيري في مدرسة المشاغبين.

بدايته نظيم شعراوي الفنية

التحق نظيم شعراوي في الأربعينيات بمعهد خاص يديره الريجيسير قاسم وجدي، وكانت يحاضر الطلاب كبار نجوم الفن في ذلك الوقت، وكان قاسم يصطحب الطلاب لأداء أدوار تمثيلية.

وشارك شعراوى أول أدواره كطيار في العمل الفنى فتاة من فلسطين عام 1948 ثم التحق بالمعهد العالي للتمثيل وتخرج عام 1953، وكان أبرز زملاء جيله ودفعة المعهد، برلنتي عبد الحميد، سناء جميل، محمد رضا، وانضم إلى فرقة يوسف وهبي، وقدم الكثير من الأعمال المسرحية وقتها وكانت أبرزها، كرسي الاعتراف، راسبوتين، الأخرس.

أعمال نظيم شعراوي الدرامية

- مسلسل الرجل الآخر.

- ساكن قصادي.

- زيارة ودية.

- عودة الروح.

أعمال نظيم شعراوي الفنية

الواد محروس بتاع الوزير.

هدى ومعالي الوزير.

طيور الظلام.

يا عزيزي كلنا لصوص.

فوازير المناسبات.

الأسطى المدير.

الكماشة.

وصية رجل مجنون.

الطعنة.

جذور في الهواء.

صراع العشاق.

مع تحياتي لأستاذي العزيز.

عمل إيه الحب في بابا.

الفقراء أولادي.

مسرحية القضية رقم واحد.

ليلة بكى فيها القمر.

الرغبة والثمن.

عيب يا لولو .. يا لولو عيب.

شباب يرقص فوق النار.

طائر الليل الحزين.

كفانى يا قلب.

شقة في وسط البلد.

آه يا ليل يا زمن.

الدموع الساخنة.

العصفور.

دعوة للحياة.

الشيطان والخريف.

هاربات من الحب.

ربع دستة أشرار.

شارع الملاهي.

الرعب.

صراع المحترفين.

الرجل الذي فقد ظله.

القبلة الأخيرة.

الأبواب المغلقة.

الرجل المجهول.

كريم بن الشيخ.

رابعة العدوية.

كريم بن الشيخ.

رسالة إلى الله.

هاء 3.

لن اعترف.

طريق الدموع.

المراهق الكبير.

الفانوس السحري.

عمالقة البحار.

العتبة الخضراء.

قلوب العذاري.

كهرمان.

الفتوة.

إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة.

الوحش.

مرارة الأيام.

إسماعيل يس بوليس سري.

أعمال نظيم شعراوي المسرحية

- مدرسة المشاغبين.

- شاهد ماشفش حاجة.

- هاللو شلبي.

وفاة نظيم شعراوي

في عام 2010 رحل عن عالمنا نظيم شعراوي عن عمر ناهز 87 عام، بعد صراع مع المرض، أدي إلى فقدان للذاكرة.