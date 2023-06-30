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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السبكي: نحو 2 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بجنوب سيناء

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية لمستشفى دهب الجديدة، المقرر عملها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بمستشفى دهب الجديدة، مشيرًا إلى أن المستشفى ستكون نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مدينة دهب بجنوب سيناء، ولافتًا إلى أنها ستقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى جودة تماشيًا مع رؤية الهيئة ومستهدفاتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بمعايير عالمية.

وتابع السبكي: أنه نستهدف التوسع في أعداد مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء مثال مستشفيات "سانت كاترين، طابا، دهب"، لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي لتكون أكثر جذبًا للسياحة العلاجية، وتنمية مشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، ولتشجيع الاستثمار الصحي في مصر، وتعزيز النمو الاقتصادي بها.

وقام الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته الميدانية، أيضًا بتفقد الخدمات المقدمة بمركز طب أسرة دهب التابع لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء خلال فترة الإجازات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ترتكز على 23 مركز ووحدة طب أسرة بالإضافة إلى 8 مستشفيات، ولافتًا إلى أن تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها بالمنظومة بجنوب سيناء بلغت أكثر من 2 مليار جنيه.

وأكد السبكي، امتلاك هيئة الرعاية الصحية كثير من الأدوات التي تضمن تقديم خدمات ورعاية صحية متقدمة، علاوة على فتح الأبواب أمامها للمنافسة في أسواق السياحة العلاجية بإمكانية علاج عدد كبير من الوافدين الراغبين في العلاج من دول أفريقيا والمنطقة بأحدث نظم الرعاية الصحية عالميًا.

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