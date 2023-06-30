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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: ثورة 30 يونيو نجحت في الحفاظ على مقدرات الوطن وهويته

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المصريين يحتفلون اليوم بذكرى يوم من أعظم الأيام في تاريخنا، وهي ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، والتي نجح خلالها الشعب المصري في التعبير عن إرادته في التخلص من حكم الجماعة الإرهابية لمصر بعد عام يعد هو الأسوأ في تاريخ مصر الحديث.

ووجه وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، مؤكدا أن تلك الثورة نجحت في استعادة مصر مرة أخرى بعد أن تم اختطافها على يد مجموعة من الخونة والإرهابيين .

وأضاف النائب محمد الجبلاوي، أن المصريين نجحوا في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وهويته، وبدء عصر جديد يحمل راية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق إنجازات حقيقية وملموسة في كافة القطاعات والمجالات .

وأشاد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي اليوم بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة، وتأكيده أن ثورة ٣٠ يونيو دليل لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تُفرّق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام، وكذلك تجديد العهد مع المصريين على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها وأن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائماً علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار.

النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب ذكرى ثورة ٣٠ يونيو ثورة ٣٠ يونيو ٣٠ يونيو

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