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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة شقيقة حلمي عبد الباقي ونقابة المهن الموسيقية تنعيه

حلمي عبدالباقي
حلمي عبدالباقي

توفيت منذ قليل شقيقة الفنان حلمي عبدالباقي، دون أن تكشف العائلة عن موعد ومكان الدفن.

أعلن الدكتور عاطف إمام، عضو نقابة المهن الموسيقية، عن وفاة شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي. وقد نشر إمام هذا الخبر على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك، حيث قال: "البقاء لله وحده، إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله تعالى شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وكذلك الفنان كمال عبد الباقي والفنان وليد عبد الباقي. نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته. نتقدم بخالص العزاء لأسرتهم".

ومن الجدير بالذكر أن الفنان حلمي عبد الباقي قد أعلن ترشحه لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية، التي ستُقام في الفترة المقبلة. وفي هذا الصدد، قال: "بكل الحب والأمل في تحقيق ما أحلم به من إنجازات لحبايبي وإخواتي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، قدمت ترشيحي لانتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية. أتمنى التوفيق للجميع وأن يُوَلِّيَ اللهُ من يصلح".

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