ليلى علوي فى ذكرى 30 يونيو: كان لنا الخطوة الأولى في مواجهة طيور الظلام

أحيت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وذلك في منشور عبر حسابها بموقع فيس بوك .

وكتبت ليلى قائلةً: "زي النهارده قدر الشعب المصري يملك قراره ويحدد مصيره ووقفنا قيادة وشعب في وش كل اللي حاول يسرق منا كرامتنا وقلنا لا مصر أكبر من الجميع…وكان للفنانين الخطوة الأولى في مواجهة طيور الظلام بوقفتهم واعتصامهم في وزارة الثقافة وكمان الأوبرا ضد كل محاولاتهم في طمس الهوية المصرية ومحو الثقافة اللي بتشكل وعي الشعوب".

وتابعت: "كان كل فنانين مصر ومثقفيها ايد واحده ضد قيادة الجهل والتخلف وخطينا في ١٠ سنين فوق كل الصعاب اللي واجهتنا وقدرنا نخلق مصر جديدة مليانه حرية وانجازات كبيرة وعظيمة في كل المجالات خلت كل العالم بيتعجب ليها وبقدرتنا على تحقيقها في الفترة الزمنية القليلة دي".

واختتمت: "بفضل قيادتنا العظيمة اللي وقفت في ضهر شعبها لما احتجناهم واستعادت معانا الحرية قدرنا نبهر العالم…ورجعت مصر أم الدنيا وكما قد الدنيا.. كل سنة ومصر قيادة وشعب بكل خير ودائما قد الدنيا.. كل عام وأنتم بخير" .