"استرد وعيه".. تفاصيل الحالة الصحية لرسام الكاريكاتير جورج بهجوري

كشف رسّام الكاريكاتير سمير عبد الغني تفاصيل الحالة الصحيّة للفنان الكبير جورج بهجوري بعد تعرّضه لوعكة صحيّة نقل على إثرها إلى الرعاية بمستشفى الجّلاء العسكري.

وقال عبد الغني، لـ"الدستور"، إن الفنان جورج بهجوري انتقل من الرعاية الصحية إلى غرفة عادية اليوم، موضحًا أنه استرد وعيه وعافيته بشكل ملحوظ.

وبسؤاله حول ما إذا كان الرسام الشهير سيخرج قريبًا من المستشفى إلى منزله، أكد عبد الغني أنه مازال تحت الملاحظة الطبية ولم يحدد له موعد خروج بعد.

وجورج عبد المسيح بشاي شنودة ساليدس جرجس (جورج بهجوري)، رسّام كاريكاتير ساخر وفنان عالمي ولد 1932 في الأقصر جنوب مصر، ويعد الابن الثالث من أسرة متوسطة عاشت ما بين الأقصر والمنوفية والقاهرة.

تخرج الفنان الكبير في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، درس التصوير في كلية الفنون الجميلة بباريس، عمل كرسام كاريكاتيري منذ 1953 حتى 1975 في مجلتي روز اليوسف وصباح الخير، سافر إلى باريس في 1975، وأقام بها حتى عودته إلى القاهرة مرة أخرى في تسعينيات القرن الماضي.

أقام البهجوري عشرات المعارض في سائر أرجاء العالم، فاز بجوائز كثيرة منها الجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في روما في 1985 و1987، ومعرضه الشخصي (الأقصر) في جاليري تجريد في مدينة الرياض في أكتوبر 2022، ومعرضه الشخصي (بالشقلوب) في جاليرى أرت توك في الزمالك في يناير 2022.

له عدد من الكتب منها: "أيقونة فلتس، بهجر في المهجر، من بهجورة إلى باريس، والرسوم الممنوعة".

نال العديد من الجوائز منها الجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير بروما في 1985و1987، إيطالياAncona , Italy، 1992، إسبانيا Teneriffa, Spain ,1990، جائزة الملك عبد الله الثاني للابداع والآداب والفنون.