أبرزها ضباب الدماغ.. علامات مفاجئة لارتفاع نسبة السكر في الدم

غالبًا ما يعاني مرضى السكري من تقلبات كثيرة في مستويات السكر في الدم خاصة إذا لم يكونوا يهتموا بأنفسهم من ذلك المرض، ويمكن أن تؤثر تلك التقلبات على أجسامهم بعدة طرق.

وبحسب موقع CDC البريطاني فداء السكري خاصة من النوع الثاني هو اضطراب في التمثيل الغذائي عندما لا يكون الجسم قادرًا على الاستفادة من الأنسولين بشكل صحيح مما قد يؤدي إلى اختلال في مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم على مدى فترة زمنية في تلف الكلى والقلب والعمليات الداخلية الأخرى، من ناحية أخرى ، فإن داء السكري من النوع الأول هو حالة يتوقف فيها البنكرياس عن إنتاج الأنسولين ويتعين على المرء أن يأخذ الهرمون خارجيًا لإدارة نسبة السكر في الدم.

وعندما ترتفع نسبة السكر في الدم أو تنخفض ، قد تظهر على أجسامنا أعراض معينة، في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم ، سيشعر الشخص بالعطش الشديد حتى بعد تناول عدة أكواب من الماء وسيحتاج إلى التبول بشكل متكرر، قد يعاني المرء أيضًا من عدم وضوح الرؤية أو التهابات في الجلد نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الدم، في حالة حدوث انهيار في مستويات الجلوكوز ، قد يشعر المرء بسرع في ضربات القلب أو التعرق أو الدوخة أو الجوع.

ويقول الدكتور إنشاوسبي جيسيان طبيب امراض السكري والدم أن هناك أعراضًا مفاجئة لارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري يجب الإنتباه اليها وهي كالتالي:

1. ضباب الدماغ:

هل شعرت يومًا أنك غير قادر على تتبع أفكارك أو التركيز على أي شيء؟ يمكن أن تؤدي مستويات السكر في الدم إلى إبطاء عقلك، يقول الدكتور انشاوسبي: "عندما يكون الجسم في وضع أفعوانية الجلوكوز ، يمكن أن تتباطأ سرعة الإشارات بين الخلايا العصبية في الدماغ ويمكن الشعور بهذا ويترجمه الجسم على صورة ضباب في الدماغ".

2. تساقط الشعر :

يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم في مجرى الدم أيضًا على صحة شعرك يقول الدكتور انشاوسبي: "أن ارتفاع مستويات الجلوكوز يمكن أن يسبب ارتفاع هرمون التستوستيرون هرمون الذكورة في جسم الأنثى وهذا يمكن أن يؤدي إلى الصلع على الرأس ونمو الشعر على الوجه.

3. الاستيقاظ بقلب ينبض بشدة:

يمكن أن يؤدي انهيار الجلوكوز أثناء الليل بسبب الارتفاع الكبير في نسبة الجلوكوز بعد العشاء، إلى استيقاظك متعرقًا وتشعر بالغثيان وبخفقان في القلب شديد نوعا ما، حاول تناول وجبة صحية منخفضة المؤشر الجلايسيمي في العشاء لتجنب هذه الأعراض في الصباح.

4- الأكزيما:

تزيد طفرات الجلوكوز من الالتهاب في الجسم، إذا كنت عرضة للإصابة بحالة جلدية التهابية مثل الأكزيما ، فإن طفرات الجلوكوز يمكن أن تزيد من الأمر سوءًا.

5. الجوع المستمر:

إذا كنت تشتهي الطعام طوال الوقت ، فهذه علامة على مستويات السكر غير المتوازنة، يمكن أن تؤدي طفرات الجلوكوز والإنسولين الزائد إلى إفساد هرمونات الجوع مما يجعلنا نشعر بالجوع باستمرار.