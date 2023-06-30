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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حسن الخاتمة.. وفاة مهندس ومسنة من البحيرة أثناء أداء مناسك الحج

المهندس علاء الديب
المهندس علاء الديب

سيطرت حالة من المشاعر المختلطة بين الحزن والفرح بين  أهالي قريتي الطود، وكفر زيادة التابعين لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عقب وصول نبأ وفاة الحاجة أميمة عبد السلام علام، التي توفاها الله على جبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج مع زوجها.

كما شهدت قرية الطود  التابعة لدائرة مركز كوم حمادة حالة من الحزن بين أهالي القرية، حزنا على وفاة المهندس علاء ثابت الديب، الذي توفاه الله وهو يؤدي مناسك فريضة الحج، وتم أداء صلاة الجنازة بالحرم المكي، ودفنه بمكة المكرمة.

كما سيطرت حالة من الحزن الشديد على أسرة الحاجة أميمة وأهالي قريتها كفر زيادة نظرا لكونها سيدة مكافحة وتتمتع بسيرة طيبة حسنة وتشارك في كافة أعمال الخير، وبين حالة من الفرح بسبب حسن الخاتمة وموتها على جبل عرفات أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

ويقول زوجها يوسف عبد الخالق خليل، والذي كان يؤدي مناسك الحج معها، بأنها أصيبت بحالة إغماء على جبل عرفات نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وتم نقلها إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف، وتوفاها الله بعد مرور نحو نصف ساعة.

وأشار إلى أن زوجته كانت تمتع بصحة جيدة، ولم تعاني من أي أمراض تذكر، وكانت تشارك دائما في أعمال الخير، ولم يكن بينها وبين اي أحد عداوة او بغضاء، بالعكس فكانت دائما من جانبها تتصالح مع الجميع.

ولفت إلى أنها كانت تتمنى أن تؤدي فريضة الحج، وتتمنى حسن الخاتمة دايما، إلى أن استجاب الله عز وجل لها وتوفاها على جبل عرفات أثناء مناسك الحج، موضحا بأنها قبل مغادرتها المنزل للتوجه إلى الأراضي المقدسة كانت شبة تعلم بأنها لم تعود مرة أخري لمنزلها.

واختتم الزوج بأن زوجته تم دفنها بمكة المكرمة بعد أداء صلاة الجنازة عليها فجر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بالحرم المكي، واليوم أقيم السرادق بمسقط رأسها بقرية كفر زيادة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

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