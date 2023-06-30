إصابة 10 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وكسور وجروح جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، المدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.