برلماني: ثورة 30 يونيو رسخت ركائز البناء والتنمية وأعادت الدولة لمكانتها

هنأ النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن ثورة 30 يونيو أنقذت البلاد من الدخول فى نفق مظلم وحمت الشعب المصرى من بطش وعنف الجماعة الإرهابية ومخططاتها لاختطاف الهوية المصرية ونشر الفوضى والخراب.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن ثورة 30 يونيو رسخت ركائز البناء والتنمية وأرست دعائم الجمهورية الجديدة وأعادت الدولة المصرية لمكانتها وريادتها، لافتا إلى أن الجميع شاهداً على أن هناك تمكينًا حقيقيًا للشباب المصري بعد 30 يونيو.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي نجح خلال سنوات الماضية من إحداث نقلة نوعية فريدة في الكثير من المشاكل والقضايا التي كانت يعاني منها الشعب المصري، كالصحة وتطوير التعليم والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات وتوفير وتنوع فرص العمل وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.