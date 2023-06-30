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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الأعلى للإعلام: "يسعدني أن أهنئكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي جاءت لتنقذ مصر من براثن الجماعة الإرهابية، ليستعيد الشعب المصري وطنه مرة أخرى".

وأضاف: "أكدت ثورة ٣٠ يونيو تلاحم القوات المسلحة مع الشعب لإنقاذ الوطن من براثن الجماعة الإرهابية، ليضرب أبناء مصر مثالًا في التلاحم ورمزًا للانتصار على الإرهاب". 
وأوضح رئيس المجلس أن مصر استطاعت على مدار عشر سنوات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تبني الجمهورية الجديدة وتحقق إنجازات في كل المجالات أشاد بها القاصي والداني، كما تمكنت مصر من استعادة مكانتها الدولية والإقليمية ودورها في أمن واستقرار المنطقة. 
واختتم البيان: "إذ نعاهد سيادتكم على بذل المزيد من الجهد لاستكمال بناء مصر الحديثة في ظل قيادتكم الحكيمة".

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ثورة ٣٠ يونيو الكاتب الصحفي كرم جبر

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