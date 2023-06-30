أوكرانيا: لن نقدم أي تنازلات إقليمية لروسيا مقابل السلام

جدّدت كييف، الجمعة، التأكيد على أن أوكرانيا لن تقدم أي تنازلات إقليمية لصالح روسيا مقابل السلام.

جاء ذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن تنازلات إقليمية قد تقدمها أوكرانيا من أجل السلام.

وقال مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك في منشور له نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية: "لن تتخلى أوكرانيا عن جزء من أراضيها من أجل وقف الحرب؛ لأن الاتفاقات البدائية الأراضي مقابل السلام تؤدي دائما فقط إلى تصعيد الصراع والمراحل اللاحقة من الحرب".

وصرّح ترامب في وقت سابق اليوم، بأن الوقت قد حان لأن تبذل الولايات المتحدة محاولة لإعادة روسيا وأوكرانيا إلى السلام، غير مستبعد تقديم كييف تنازلات إقليمية لصالح موسكو.

حرب عبثية

وقال في تصريحات: "أعتقد أن أهم شيء يجب أن تفعله الولايات المتحدة الآن هو إعداد السلام، والجمع بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام. حان الوقت الآن للقيام بذلك جمع الطرفين معا لفرض السلام".

ولم يستبعد ترامب في الوقت نفسه، أن يضطر نظام كييف إلى التنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل وقف الأعمال العدائية، وقال: "أريد أن يتوقف الناس عن الموت في هذه الحرب العبثية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها ترامب بذلك، حيث سبق أن أكد في العاشر من يونيو الجاري، إنه في حال فاز بالانتخابات الرئاسية، لن تكون هناك مشاكل لواشنطن مع روسيا والصين وأوكرانيا.

وقال حينها خلال حديثه إلى أعضاء الحزب الجمهوري في جورجيا: "منذ سبع سنوات ونحن نحارب لإنقاذ بلدنا من القوى التي تبغضها وتريد تدميرها، وهذه القوى هي أعتى من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران جميعا".

أضاف:"إذا كان هناك في الولايات المتحدة الزعيم الصحيح، فلن تكون لديك مشاكل مع هذه البلدان. ونحن لم تكن لدينا أي مشاكل مع روسيا وأوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في 17 يونيو الجاري، خلال لقائه وفد الوساطة الإفريقية بشأن أوكرانيا، أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من يريد السلام شرط مراعاة مصالح جميع الأطراف.