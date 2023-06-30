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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«فيفا» يأمر كارديف سيتي بدفع مستحقات نانت في صفقة انتقال إيميليانو سالا

إيميليانو سالا
إيميليانو سالا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم، أنه أجبر نادي كارديف سيتي الويلزي، على دفع كامل رسوم انتقال اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا، إلى فريق نانت الفرنسي.

وقال كارديف سيتي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن تلقى حكمًا من جانب «فيفا» بدفع القسط الثاني والثالث من رسوم انتقال إيميليانو سالا، على الرغم من التحقيق مع مسئولى نادي نانت من قبل المدعين الفرنسيين المتخصصين في الجريمة المنظمة والجريمة المالية.

وحسبما ذكر الموقع الرسمي لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن «فيفا» أمر كارديف سيتي، بدفع القسطتين الأخيرين من رسوم انتقال إميليانو سالا، والتي يبلغ مجموعها 17 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن قيمة القسطتين تبلغ 11 ملايين يورو (6 ملايين يورو و5 ملايين)، والذي كان كارديف سيتي، ملزمًا بدفعهما في 1 يناير 2020، و1 يناير 2021 على التوالي، مشيرًا إلى أن تلك الديون مصحوبة بفائدة قيمتها 5%. 

وكان سالا، قد اتم انتقاله من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي، في يناير 2019، في صفقة قدرت قيمتها بـ17 مليون يورو.

بعد التوقيع، استقل اللاعب الأرجنتيني، طائرة خاصة من أجل السفر إلى مدينة كارديف الويلزية، لكنها تحطمت قبل الوصول إلى وجهتها، الأمر الذي أسفر عن وفاة سالا عن عمر يناهز 29 عامًا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كارديف سيتي إيميليانو سالا نانت نانت الفرنسي

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