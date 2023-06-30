مصر للطيران تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة

وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والسرور، احتفلت مصر للطيران الناقل الوطني اليوم مع عملائها المسافرين في مطار القاهرة الدولي بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تحت رعاية وزارة الطيران المدني المصري.

وقدم فريق العمل من العلاقات العامة بمصر للطيران شيكولاتة تحمل شعار علم مصر للركاب المسافرين بصالة السفر فضلاً عن تقديمها للركاب على متن الطائرات، هذا وقد حرص فريق العمل بمصر للطيران على التقاط الصور التذكارية مع المسافرين.

وكانت مصر للطيران قد قامت بتشغيل رحلتين شارتر بخط سير مباشر من شرم الشيخ إلى مدينة أبيدجان بدولة كوت دي فوار لنقل أكثر من 200 شخصية من المشاركين في المؤتمر من مختلف الجنسيات من بينهم فريق وأعضاء بنك التنمية الإفريقي، كما لاقى جناح مصر للطيران بمقر انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ إقبالا كبيرًا من الضيوف للحصول علي كافة التسهيلات اللازمة وحلول السفر المختلفة والاطلاع على أحدث خدمات وأنشطة الشركة وعروضها الترويجية والتسويقية.

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