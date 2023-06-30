إصابة 5 سياح أجانب بكدمات وجروح أمام أحد فنادق الهرم

أصيب 5 سيّاح أجانب بكدمات وجروح طفيفة داخل حافلة نقل جماعي بمنطقة الهرم بالجيزة؛ نتيجة التوقف المفاجئ أثناء سيرها بسرعة كبيرة، ما أدى إلى تعرضهم لكدمات وجروح، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى العميد علي عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع غرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام فندق مينا هاوس بالهرم.

على الفور، انتقل مأمور قسم الهرم إلى محل البلاغ وتبين بالفحص توقف حافلة تقل فوج سياحي بشكل مفاجئ ما أسفر عن إصابة 5 سياح يحملون الجنسية الإيطالية بعد اندفاعهم للأمام.