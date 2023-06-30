لايبزيج يضم كارفاليو من ليفربول على سبيل الإعارة

أعلن نادي لايبزيج الألماني رسميًا، اليوم الجمعة، ضم البرتغالي فابيو كارفاليو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، استعارة كارفاليو قادمًا من ليفربول الإنجليزي حتى صيف 2024.

وشارك فابيو كارفاليو في 22 مباراة فقط مع ليفربول في مختلف المسابقات في الموسم الماضي 2022-2023، سجل خلالهم ثلاث أهداف؛ وذلك بسبب كثرة الإصابات.

وكان فريق ليفربول قد عانى في الموسم الماضي وفشل في حصد أي بطولة، كما فشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأنهى فريق ليفربول الموسم الماضي 2022-2023، بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة.

في المقابل يسعى ليفربول لحسم صفقة لاعب وسط النادي الألماني دومينيك سوبوسلاي خلال الأيام المقبلة.

وبحسب صحيفة تايمز البريطانية فإن ليفربول قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 70 مليون يورو اليوم، الجمعة.

وتشير التقارير أن ليفربول سيعلن عن إتمام الصفقة في الساعات القليلة القادمة لتكون ثاني صفقات الريدز الصيفية بعد ماك أليستر.