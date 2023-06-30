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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي، التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك في إطار الزيارات الميدانية والمستمرة لرئيس هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو المجيدة وموسم الإجازات الصيفية 2023، ومتابعة سير العمل وخطة الطوارئ والتشغيل بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ميدانيًا. وشملت الجولة، تفقد الدكتور أحمد السبكي، مستشفى شرم الشيخ الدولي، والأقسام المختلفة بالمستشفى من الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة، والصيدليات، وغيرها من الأقسام لمتابعة انتظام سير العمل، وتواجد الفريق الطبي بمختلف التخصصات الطبية وفقًا لخطة الطوارئ والتشغيل بالمستشفى لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين. 

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، على تفقد الأقسام الداخلية لإقامة المرضى، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لهم، بالإضافة إلى الإطمئنان على توافر المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وأكياس الدم ومشتقاته بالمستشفى. 

وحرص السبكي، على الاجتماع مع الأطقم الطبية والإدارية للوقوف على احتياجات لأي دعم مركزي لاستمرار تنفيذ خطة التأمين الطبي والطوارئ والتشغيل على أعلى مستوى، كما اطمئن على انعقاد غرفة إدارة الأزمات بمحافظات التأمين الصحي الشامل على مدار الساعة، والتكامل مع الدوائر الصحية والمرافق الحيوية لضمان التعامل الفوري مع أي أزمات أو أحداث طارئة، وكذلك التنسيق الكامل مع غرفة أزمات وزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية. 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية مستشفى شرم الشيخ الدولي، باعتبارها صرحًا طبيًا يستقبل العديد من المرضى المصريين والدوليين، ولافتًا إلى أنها أول مستشفى مصري تحصل على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء "GGHH"، علاوة على نجاحها في الحصول على الاعتماد الدولي للجودة في الرعاية الصحية JCI، واعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية، والجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء، فضلًا عن النجاح الذي حققته المستشفى في التأمين الطبي للحدث الأكبر عالميًا في 2022 مؤتمر المناخ COP27. 

وشدد السبكي، على أهمية تطبيق خطة التأمين الطبي للاحتفالات والطوارئ والتشغيل على أعلى مستوى، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع أي أزمات أو أحداث طارئة خلال فترة الاحتفالات والإجازات الصيفية، ومؤكدًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وكافة المتعاملين بمعايير عالمية.

الصحة رئيس هيئة زيارة ميدانية

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