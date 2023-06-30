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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طارق فهمي: ثورة 30 يونيو أكدت أن مصر تسير في الطريق الصحيح

طارق فهمي
طارق فهمي

ثورة 30 يونيو حديث المواطنين احتفالا بهذا اليوم العظيم الذي تم إنقاذ مصر فيه من بطش جماعة الإخوان الإرهابيين لحماية الوطن من أعمال التخريب والفساد التي وقعت فيه مصر أثناء حكمهم، ويحتفل الشعب المصري اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2023 بثورة 30 يونيو التي كانت بمثابة انتفاضة قوية من الشعب للقضاء على ظلم وفساد الجماعة.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية الدولية، إن ثورة 30 يونيو أعادت حكم مصر للمصريين وما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في كلمته احتفالا بالثورة، وإعادة الحكم من جماعة محدودة الأفق لم يكن لديها رؤية لحكم مصر.

وأضاف طارق فهمي، خلال حديثه ل“ الدستور ”أن الثورة أكدت على أن مصر تسير في الطريق الصحيح وأن مصر استكملت بناء دولة المؤسسات في هذا الإطار ومن المهم أن نشير إلى أن مصر من 10 سنوات كانت قادرة على صنع الكثير ومن ضمنها الانتخابات الأولى والثانية وعملت على التعديلات الدستورية وأقامت مؤسسات تحتاج فقط إلى تفعيل دورها الكبير في الفترة المقبلة.

وأكد على أن ثورة 30 يونيو ساعدت شعب مصر الطموح لتقدم نموذج جيد للانتقال السياسي وإعادة حكم مصر للمصريين وفي إشارة مهمة على أن مصر قادرة على العبور واجتياز الصعوبات، وهذا اليوم مهم جدا لظهور الرئيس السيسي لتذكير المصريين بما كانت فيه البلاد في حكم جماعة الإخوان الإرهابيين.

وأوضح أن شهدنا بعد ثورة 30 يونيو حجم الإنجازات التي عملت عليها مصر ومن ضمنها الاهتمام بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها وهو مشروع الوطني الكبير الذي يقوده الرئيس السيسي الذي أكد اليوم على عدة نقاط مهمة وهي إشارة لمعرفة حجم الإنجازات بكافة المجالات التكنولوجية ومجالات الطاقة المتجددة، لذلك اعتقد بعد 10 سنوات علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا مهما وهو ماذا كان سيحدث إذا كانت استمرت هذه الجماعة الإرهابية في حكم مصر؟.

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