تعرف على العروض الخاصة بـ"سينما الشعب" في محافظة الغربية

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، عن العروض الخاصة بمشروع "سينما الشعب" بمحافظة الغربية، حيث من المقرر أن يعرض فيلم "البعبع" للنجم أمير كرارة بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى.

تقام الحفلات في المواعيد التالية: 10 صباحًا، و12 ظهرًا، و2، 4، 6، 8، 10، مساء، و12 من منتصف الليل، وذلك بسعر تذكرة موحد 40 جنيهًا، خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك لكل الحفلات.

يذكر أن مشروع سينما الشعب تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، المدير التنفيذي للمشروع، ويهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة، وشهد المشروع في عيد الفطر الماضي تزاحمًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات، كما حقق إيرادات مرتفعة خلال أسبوع العيد.