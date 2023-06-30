"آثار الإسكندرية": قلعة قايتباي تسجل اليوم أعلى إقبال منذ بداية عيد الأضحى

شهدت قلعة قايتباي الأثرية بمحافظة الإسكندرية، إقبالا كبيرا من أهالي المحافظة والزائرين المصريين والأجانب خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية، إن القلعة شهدت اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أعلى نسب إقبال منذ بداية العيد، مشيرًا إلى أن الإقبال من جميع الفئات الشباب والأسر المصرية والمصطافين وزائري محافظة الإسكندرية وعدد من الأجانب من جنسيات مختلفة.

وكانت قلعة قايتباي قد أعلنت أن شراء تذاكر الدخول لقلعة قايتباي يتم بإستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي، وأن مواعيد الزيارة بالقلعة من الساعة9 صباحًا وحتي الساعة 8 مساءً

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

- المصريين والعرب: 60 جنيه مصري

- الطلاب المصريين والعرب: 30جنيه مصري

- الأجانب: 100جنيه مصري

- الطالب الأجنبي: 50 جنيه مصري



وتعد قلعة قايتباى الأثرية، أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط، أنشأها السلطان المملوكي أبوالنصر الأشرف قايتباي ما بين عامي ( 882- 884 ه / 1477 – 1479 م ) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائياً في سنة ( 702 ه / 1303 م ) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، وأشرف على بنائها البدري ابن الكويزر والعلاء بن قاضي بك .

واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة،ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي، والسور الداخلي ( الذي أنشأه مُحمد على )، وقد تهدمت أجزاء كثيرة من القلعة حينما ضرب الإنجليز الإسكندرية في 11 يوليو 1882 م، وأعيد بناء الأجزاء المتهدمة وتم ترميم القلعة على فترات مختلفة، وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م .

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