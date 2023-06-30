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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفاشية الدينية

النائب عمرو السنباطي
النائب عمرو السنباطي

هنأ عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ونائب دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، موضحاً أن نجاح ثورة ٣٠ يونيو جاء بفضل انحياز القيادة السياسية للانتفاضة الشعبية الكبيرة.

وقال السنباطي في تصريحات صحفية اليوم، إن ثورة ٣٠ يونيو أنقذت مصر من الفاشية الدينية، وحافظت على الهوية المصرية وانطلقت بالدولة نحو البناء والتنمية عبر ثورة من الإنجازات، والمشروعات القومية الكبرى التي تحقق مصلحة الأجيال القادمة.

وأضاف أن ثورة ٣٠ يونيو عبرت عن الإرادة المصرية، واستردت الهوية المصرية التي كادت الجماعة الإرهابية أن تطمسها لتحقق أهدافها الخبيثة، وأضاف "في مثل هذا اليوم خرجت الملايين لتصحيح المسار بالتصدي لجماعة أرادت الهيمنة على مفاصل الدولة".

وأضاف أن ثورة ٣٠ يونيو أنقذت مصر من محاولات الدفع بها نحو الفوضى والانهيار، على يد قوى الشر التي أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته".

ولفت إلى أنه بعد  نجاح الثورة حققت الدولة إنجازات  متعدده في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الدبلوماسية، و استعادت دورها الريادى والمحورى تجاه القضايا الإقليمية والعربية والافريقية والدولية، موضحا أن هذه الإنجازات من شأنها  تأمين المصالح والأهداف الوطنية و تنطلق بالدولة نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن ما تحقق من إنجازات بعد ٣٠ يونيو غير مسبوق، حيث تصدت الدولة لقوى الشر والظلام وقامت بمواجهة خطر الإرهاب ببسالة بالتوازي مع خطوات التعمير والتنمية والبناء.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات جماعة الإرهابية ثورة ٣٠ يونيو ذكرى ثورة ٣٠ يونيو لرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات القومية

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