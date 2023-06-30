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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين بـ30 يونيو.. مناطق تجارية باستثمارات 60 مليار جنيه توفر 460 ألف فرصة عمل

الثورة
الثورة

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرًا عن أبرز المشروعات خلال ال 9 سنوات الماضية، وأنه جار حاليا إنشاء أكثر من 20 منطقة تجارية لوجستية في 15 محافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، حيث تقوم بتوفير حوالي 115 ألف فرصة عمل مباشرة و345 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي 460 ألف فرصة عمل بشكل عام وذلك بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق حيث يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتعد أبرز المشاكل التي ظلت تواجه منظومة التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية هي كثرة تداول حلقات السلع والمنتجات الغذائية بين محافظة وأخرى، حيث كان يتم تداول المنتجات من محافظات الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى في سوق العبور، ثم تقوم تجار التجزئة من محافظات الصعيد بشراء المنتجات مرة أخرى من سوق العبور وإعادتها إلى الصعيد، ما يسبب في ارتفاع تكاليف النقل وأيضا إهدار جزء كبير من المنتجات، الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائي، حتى نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية في إعداد خطة تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع للوزارة، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما يوفرها للمستهلك، بطرحها بأسعار مناسبة بكل المناطق، وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.

كما كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال ال 9 سنوات الماضية منها إنشاء المخازن الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية علة مدار العام
وتم الإعلان عن المرحلة الأولى من المشروع وعددهم 4 مستودعات بمحافظات "الفيوم والشرقية والسويس والأقصر" على مساحة 10أفدنة لكل محافظة حيث تم العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالطرح بالتعاقد المباشر ثم وردت توصيات وتوجيهات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء على إتمام التعاقد مع الشركات المتقدمة لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع المستودعات الاستراتيجية.

كما تم إسناد المشروع للشركات العاملة في القطاع المصري لأعمال التشييد والبناء لكل من المستودعات الأربعة وتم تسليم 3 مواقع حتى الآن وهي الفيوم والسويس والأقصر، وتم وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، وجاري الانتهاء من تسليم أرض الشرقية وتقوم الشركات الثلاث على الانتهاء من المخططات الخاصة بالمستودع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية الاستشاري الفني للمشروع حيث تبدأ بعدها مرحلة الإنشاءات التي تستغرق من 18 إلى 24 شهرًا.

المحافظات المختلفة القيادة السياسية القطاع الخاص القاهرة الكبرى المنتجات الغذائية المنتج النهائي المشروعات 9 سنوات

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