10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الرقمنة إلزام وليست رفاهية

قال الدكتور عادل بدير، عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية، إن الدولة المصرية قدمت عددًا كبيرًا من الخدمات الرقمية بعد ثورة 30 يونيو من خلال أكثر من 170 خدمة رقمية.

وأضاف بدير خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التحول الرقمي في الآونة الأخيرة، أصبح توجهًا مهمًا بعد الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتبر ثورة الاتصالات اللاسلكية، وهذه الثورة اتسمت بانتشار أجهزة الكمبيوتر المتصلة معًا عن طريق شبكة اتصالات ذات سرعات عالية لنقل البيانات وتنوع استخداماتها".

وتابع: "نتيجة لذلك، أصبحت الرقمنة إلزامًا وليست رفاهية مع توجه دول العالم للاستفادة من تقنياتها لميكنة ورقمنة الخدمات المقدمة تيسيرا على مواطنيها وزيادة نسب الشفافية، وكان لتوجيهات الرئيس السيسي أهمية كبرى للنهوض بالتحول الرقمي، لذلك جاءت الرقمنة على قائمة أولويات الدولة المصرية مما أدى إلى طفرة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة وسوق العمل المحلية والدولية".

كما أشار إلى أن مشروعات التخرج في الجامعات تقوم على أساس إعداد تطبيقات وبرامج حاسوبية ومواقع إلكترونية لتيسير التعاملات والخدمات المختلفة للمصريين والتي قطعت الدولة فيها مجهودًا كبيرًا ونشعر به الآن، ونجد على سبيل المثال بوابة مصر الرقمية التي تقدم عددا كبيرا من الخدمات مثل الأحوال المدنية والمرور والتوثيق وغيرها من الخدمات في منصة واحدة.