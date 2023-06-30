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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": 30 يونيو أعادت مصر لمسارها الصحيح اقتصاديا و سياسيا واجتماعيا

المهندس أحمد تيسير
المهندس أحمد تيسير

هنأ المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية والشعب المصري العظيم، بالذكرى العاشرة على قيام ثورة 30 يونيو المجيدة هذه الثورة التي سطرت خلالها جماهير أمتنا بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن.

قال المهندس أحمد تيسير، إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى المسار الصحيح وأنقذتها من الدخول في مشاكل لا حصر لها تؤثر على نسيجها الوطني وأوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كان لها الفضل في تثبيت دعائم الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والقضاء على الفوضى التي ضربت البلاد في أعقاب ثورة يناير ليعود الأمن والأمان في كافة ربوع مصر مرة أخرى.

وأكد  أنه عقب ثورة 30 يونيو واختيار الشعب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في انتخابات حرة ونزيهة عبر فيها المصريين عن أنهم أصحاب قرار حقيقي ومدركون لأهمية الحفاظ على هوية الدولة المصرية وانتخاب رئيس لكل المصريين، عادت مصر إلى مكانتها الطبيعية وحدث الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي من جديد.

وأوضح أن مصر عقب ثورة 30 يونيو حدث بها عملية نمو وتطوير على كافة الأصعدة في وقت واحد وتم إنشاء بنية تحتية ومدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية ما كان أن تتحقق هذه الإنجازات إلا بالأمن والاستقرار الذي شعر به المصريون.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالعمل على تحقيق طفرة ونمو حقيقي يخدم الأجيال الحالية المستقبلية منها مشروعات تهتم ببناء الإنسان المصري من برامج صحية وخدمية وتطوير تعليم وتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البطالة وتنشيط الاقتصاد.

وطالب أمين اقتصادية حماة الوطن الشعب المصري، بالالتفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

حماة الوطن 30 يونيو الدولة المصرية الاستقرار السياسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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