في جولات ميدانية موسعة.. "صحة دمياط" تكثف المرور على محطات المياه وحمامات السباحة

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن إدارة صحة البيئة، تكثف الرقابة والمرور الميداني على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف وحمامات السباحة وسحب العينات الحقلية والمعملية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

قامت فرق صحة البيئة بقيادة الدكتورة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة، بالمرور على محطات مياة الشرب في جميع أنحاء المحافظة وتم سحب 38 عينة حقلية و13 عينة معملية وسحب عينات من جميع الشبكات 263 عينة حقلية و155 عينة معملية وأييضا المرور على حمامات السباحة وسحب 16 عينة حقلية و4 عينة معملية و أيضا تم المرور على محطات معالجة الصرف الصحي و سحب 8 عينات حقلي وأيضا جرى المرور على السلخانات والمجازر والتأكد من استيفاءها الشروط الصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات الفورية والقانونية بناءا على تعليمات وكيل وزارة الصحة جراء المرور على كل أعمال صحة البيئة والتي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة.

وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والمرور المكثف على جميع المستشفيات التابعة من فرق المرور الإشرافي وضرورة المتابعة الدقيقة لإنهاء أى قوائم انتظار وتواجد كافة التخصصات الطبية والفنيين وفرق التمريض والاستقبال بالمستشفيات لاستقبال أى حالات مرضية أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الصحة، اشتراطات التخزين وتأمين المخازن ومناقشة التجهيزات الطبية وغير الطبية والصيانة والكهنه وتشكيل لجان للمرور الدوري على مدار الأ 24 ساعه من مديري المستشفيات والمديرين المناوبين والتأكد من الانضباط ومتابعة سير العمل بانتظام والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء بالمستشفيات.

وجرى التنبيه على تفعيل دور اللجان المشكلة من مسئولي الجودة والسلامة والصحة المهنية والصيانة وذلك لمراجعة الأعمال الفنية بالمستشفيات من كهرباء ومياه وأكسجين وطفايات وأسطح المنشآت والنظافة العامة وحسن معاملة المرضى وذويهم والمرور الدورى لفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات.