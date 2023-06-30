ليفربول يقترب من حسم صفقة وسط ميدان لايبزيج

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم ثاني صفقاته الصيفية، خلال سوق الانتقالات الجاري من صفوف لايبزيج الألماني.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو، أن ليفربول في محادثات متقدمة للغاية مع لايبزيج لضم لاعب وسط الأخير المجري دومينيك سوبوسلاي.

وأضاف الصحفي، أن تبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي بين الناديين والأقرب إلى دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يقدر بـ 60 مليون يورو.

Negotiations between Liverpool and RB Leipzig for Dominik Szoboszlai are very advanced and progressing to the final stages. 🚨🔴⌛️ #LFC



Key points being clarified on the price between the two clubs. No issues on player side.



More to follow. pic.twitter.com/5p9b5PMbny — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023

صاحب الـ 22 عامًا شارك الموسم الماضي مع لايبزيج في 46 لقاء سجل 10 أهداف وصنع 13.

وكانت سوبوسلاي انتقل لصفوف النادي الألماني في 2020 قادمًا من سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

وسيكون الدولي المجري ثاني صفقات الريدز هذا الصيف بعد ضم الأرجنتيني ماك أليستر قادمًا من برايتون ألبيون.

وسيرتدي أليكسيس ماك أليستر القميص رقم 10 في الموسم الجديد 2023-2024، الذي كان يرتديه النجم السنغالي ساديو ماني، قبل رحيله إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وشارك أليكسيس ماك أليستر في 40 مباراة مع برايتون في جميع البطولات في الموسم المنصرم 2022-2023، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.