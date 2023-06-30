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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يقترب من حسم صفقة وسط ميدان لايبزيج

دومينيك سوبوسلاي
دومينيك سوبوسلاي

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم ثاني صفقاته الصيفية، خلال سوق الانتقالات الجاري من صفوف لايبزيج الألماني.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو، أن ليفربول في محادثات متقدمة للغاية مع لايبزيج لضم لاعب وسط الأخير المجري دومينيك سوبوسلاي.

وأضاف الصحفي، أن تبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي بين الناديين والأقرب إلى دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يقدر بـ 60 مليون يورو.

صاحب الـ 22 عامًا شارك الموسم الماضي مع لايبزيج في 46 لقاء سجل 10 أهداف وصنع 13.

وكانت سوبوسلاي انتقل لصفوف النادي الألماني في 2020 قادمًا من سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

وسيكون الدولي المجري ثاني صفقات الريدز هذا الصيف بعد ضم الأرجنتيني ماك أليستر قادمًا من برايتون ألبيون.

 

وسيرتدي أليكسيس ماك أليستر القميص رقم 10 في الموسم الجديد 2023-2024، الذي كان يرتديه النجم السنغالي ساديو ماني، قبل رحيله إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني. 

 

وشارك أليكسيس ماك أليستر في 40 مباراة مع برايتون في جميع البطولات في الموسم المنصرم 2022-2023، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

 

 

 

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