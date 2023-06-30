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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 41 تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن قيام الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بإزالة ٤١ حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بواقع ١٢ حالة تعد بمركز المنيا ، وشملت ٤ حالات تعد بقرية تله، و٣ حالات بناء مخالف بحى غرب، و٥ حالات بناء مخالف على أرض زراعية بقريتى دمشير والبرجاية.
وفي مركز بنى مزارشمال المحافظة ، أزالت الوحدة المحلية ١١ حالة تعد منها ٤ حالات تعد على أرض زراعية بقريتى إبشاق و أم الساس التابعتين لمجلس قروى بنى على ، و٣ حالات تعد على أرض زراعية بقرية الحسينية ،وحالة بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية القيس، وحالة أخرى بالبناء على أرض إصلاح زراعى بقرية منشأة القيس، وحالة ردم أساسات لبناء مخالف على أرض تعاون زراعى خارج الحيز بعزبة على أفندى التابعة لمجلس قروى أبو جرج، وإزالة دور أرضى مخالف فى المهد بحى شرق المدينة .
وفى مركز ملوىجنوب المحافظة ، تم إزالة ٦ حالات تعد بالبناء المخالف منها حالتا تعد بقرية تونة الجبل وحالة بعزبة صادق التابعة لمجلس قروى دروة و حالة بقرية ابشادات، وإيقاف حالتى شدة خشبية، الأولى فى عزبة جاد الله بقرية المعصرة، و الأخرى فى قرية الشيخ عبادة بمجلس قروى الروضة.
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة من إزالة ٥حالات تعد فى المهد منها، ٤ حالات بقرية أبو عزيز، وإيقاف حالة بقرية منبال.
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ٣ حالات تعد فى المهد منها ، حالتا بناء مخالف بقرية الاعتزاز التابعة لقرية العزيمة، و فك شدة خشبية بحى شمال المدينة.
وفى العدوة أقصي شمال غربي المحافظة ، أزالت الوحدة المحلية ٣ حالات تعد شملت، حالة تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، الأولى بقرية الشيخ، والأخرى بقرية القايات، إلى جانب فك شدة خشبية وأساسات لبناء مخالف بدون ترخيص بحى غرب المدينة، إلى جانب إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بنزلة البدرمان بمركز ديرمواس.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة 41 حالة تعدي الأرض الزراعية وأملاك الدولة مراكز المنيا السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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