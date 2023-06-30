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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طاقة النواب: كلمة الرئيس في ذكرى 30 يونيو كشفت تحديات مواجهة الإرهاب

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمناسبة ذكرى 30 يونيو كشفت حجم التحديات التي واجهتها مصر في فترة عصيبة من تاريخها في مواجهة الإرهاب والمؤامرات الخارجية وكيف عبرت مصر إلى بر الأمان والبناء والتنمية.

وقال حسام عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن كلمة الرئيس كشفت أيضا  حجم التضحيات والبطولات  للقوات المسلحة، موجها التحية  في هذ اليوم إلى القوات المسلحة والشرطة المصرية على ما قدموا من شهدا وتضحيات  

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن كلمة الرئيس في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة كشفت أيضًا أن ثورة 30 يونيو، كما كانت انتفاضة الشعب في وجه الإرهاب والفساد، كانت أيضًا بداية لطريق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة والإنجازات.

وأضاف حسام عوض الله أن كلمة الرئيس أيضًا ثمَّنت وأكدت على دور الشعب المصري، وهو الدور الوطني الذي لعبه المصريون ووقفوا صفًا واحدًا لحماية وطنهم العزيز، في مواجهة الظلام والخوف، حيث أجهل خروج المصريين العالم. حيث كانت 30 يونيو من أعظم الثورات البيضاء في العالم، أكدت قوة الشعب وفطنته وقوته للوقوف جانبًا مع خياراته، وهو حال الشعب المصري على مر التاريخ، حيث أثبت قدرته على حماية الوطن والوقوف في وجه كل من حول النيل من قدراته أو من مؤسسات الدولة سعى لتخريب تدمير.

وأوضح عوض الله أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد ثورة لإسقاط نظام أو مؤازرة زعيم اختاره الشعب، ولكن كانت بداية عهد بناء جديد بقيادة الرئيس السيسي، الذي خاض أعظم تحدي في تاريخ مصر الحديث، ورفض المساومة على تراب وطنه أو حرية شعبه، وراهن على قدرة الشعب المصري في التصدي للإرهاب ثم في طريق البناء.
وشدد حسام عوض الله على أنه لولا ثورة 30 يناير، لما رأينا الإنجازات الكثيرة التي تحققت في مختلف المجالات، مثل الطرق والكباري والصناعات والزراعة والبناء والتعليم والصحة والطاقة والكهرباء، التي كانت تنقطع عن مصر في فترة حكم الإخوان، وأيضاً تم إنشاء مدن جديدة ومبادرات صحية. وكل ذلك تحقق رغم التحديات الداخلية والعالمية التي تواجه مصر والعالم منذ أزمة كورونا حتى اليوم.

النائب حسام عوض الله لجنة الطاقة والبيئة ذكرى 30 يونيو مواجهة الإرهاب والمؤامرات طريق التنمية

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