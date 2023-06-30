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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«عشرية الإنقاذ».. «كتلة الحوار» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأت "كتله الحوار" الشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمرور عشر سنوات علي ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت كتلة الحوار، في بيان عنوانه «ثورة 30 يونيو وعشرية الإنقاذ»، :"تلك الثورة التي أنقذت البلاد من فتنه وشيكه، وتطرف وإرهاب أطل علينا بأنيابه الخسيسه، تلك اللحظه المضيئة التي استجابت فيها القوات المسلحة لنداء الشعب المصري لبتر حكم جماعه الاخوان المسلمين التي استبدت وحلت بنفسها دوله داخل الدوله، وسعت بالبلاد في طريق الخراب والإغتراب".

وتابعت: "الثورة التي كشفت عمق الترابط بين القوات المسلحة وأبناء شعبنا العظيم، مثل هذا اليوم من عشر سنوات كان القرار الحاسم بعوده الوطن لأهله، ونبت تحالف 3 يوليو الذي ضم كل القوي الوطنيه في لحظه انتفاض وحفاظ علي الهوية المصرية، ذلك التحالف الوطني الذي نأمل في اعاده لملمه دعائمه و احتواء كل الوانه السياسيه.. عشر سنوات من العمل والبناء ومجابهه التحديات، طريق بدأناه سويا ونصر أن ننجحه معا".

وأكدت الكتلة وقوفها خلف الدولة المصرية ودعم تحالف 3 يوليو، مشيرةً إلى أن الطريق مازال طويلا لبناء الوطن الذي نحلم به، و الذي نتطلع فيه لتحالف كل القوي الوطنيه من خلال مناخ من الانفتاح السياسي و المشاركه الفعاله من الجميع.

ثورة 30 يونيو 30 يونيو السيسي كتلة الحوار القوات المسلحة

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