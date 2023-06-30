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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهالى روضة السيدة: "أولادى بقوا فى أمان والشقق نضيفة.. ربنا يخليك ياريس" (فيديو)

مشروع روضة السيدة
مشروع روضة السيدة

أعرب أهالى مشروع روضة السيدة عن سعادتهم بعد الانتقال للوحدات السكنية الجديدة، عقب معاناة من السكن في مناطق غير آمنة وعشوائية بمنطقة تل العقارب بالسيدة زينب بتكلفة 330 مليون جنيه، لانتقال 4080 نسمة.

وقالت إحدى السيدات في رسالة إلى الرئيس السيسي: "كنا في بيوت قديمة، وانتقلنا لشقق نضيفة، وشقق حلوة.. ربنا يخليك ياريس".

وأضافت سيدة أخرى: "كفاية إن كل واحد عايش في شقته، كان كل 5 أنفار في حمام واحد مشترك، دلوقتي كل واحد بيته مستقل بيه، وكل حاجة كويسة".

وأعربت إحدى سيدات روضة السيدة عن امتنانها للرئيس السيسي بعد الانتقال للوحدات السكنية التي غيرت حياتهم إلى الأفضل، قائلة: "الشقق نضيفة وآمان والصيانة فل الفل، وناس كويسة ومحترمة".

وتابعت إحداهن: "بقيت بسيب أولادى وأرجع وأنا مطمنة عليهم، عيالي بقوا في أمان أكتر وحتى لما بسيبهم في الشارع في أمن وأمان وعمال النضافة شغالين على طول ويجازيهم خير مخليين المكان نضيف على طول".

 

روضة السيدة مشروع روضة السيدة تل العقارب سكان روضة السيدة رسائل للرئيس السيسي

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