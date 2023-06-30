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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار عن ثورة 30 يونيو: ملحمة وطنية تدرس للأجيال المتعاقبة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

هنأ الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، جموع المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسات الوطنية بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، واصفا إياها بالملحمة الوطنية التي تُدرس للأجيال المتعاقبة التي ضرب المصريون فيها أروع الأمثلة في الثبات والعزيمة للحفاظ على الوطن من جماعة إرهابية استباحت مقدرات الوطن، لافتا إلى أن الدولة انطلقت في مرحلة جديدة بعد الخروج من عنق الزجاجة إلى مهد الأمان.

وأكد “خليل” في تصريحات له اليوم، أن مصر تخطّو لطريق الجمهورية الجديدة رغم ما يحيط من تحديات جسيمة وإرث عتيق من إشكاليات تراكمية عبر حقب زمنية، مشددا أن الأزمة الأقتصادية تطول كافة البلدان، ولا تزال مصر تعمل وتنشئ مصانع بقيادة الرئيس السيسي وتتوسع في الزراعة وخاصة السلع الإستراتيجية وترسم خارطة صناعية زراعية تجارية تزامنًا مع تطوير شامل للبنية التحتية المنهارة والمتهالكة، وتشييد مدن جديدة وغيرها، مشددا على أهمية الحفاظ علي أقطاب يونيو بالاصطفاف خلف القيادة لتجاوز كل الصعاب.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار،  إلي أن المصريين تحملوا الكثير من الاعباء علي كاهل المسؤولية الوطنية بهدف تحقيق وترسيخ دعائم الدولة، مشيرا إلى أن محاولات التفتيت والتفريق والإحباط لن تتوق؛، وتستهدف عموم المصريين، لإن عدونا يدرك بأننا شعب تحركه المشاعر ولكن سلاح الوعي والإصطفاف الوطني يؤدي لتجاوز الصعاب ويحقق الحفاظ علي مقدرات الأمة وسلامة ووحدة أرضها.

وفي وقت سابق بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، قال فيها:  "في تاريخ الأمم والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد الدهر، ويوم الثلاثين من يونيو أحد أهم هذه الأيام في تاريخ بلادنا الحبيبة".

وتابع: “ذلك اليوم الذي فرض فيه الشعب المصري العظيم، ومن خلفه كل مؤسساته الوطنية، إرادته في الدفاع عن هويته، واسترداد دولته، وإنقاذها من الفوضى والانهيار على يد قوى الشر التى أرادت النيل من أمن هذا الوطن ومقدراته،  مضيفًا  وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يشرفني أن أتقدم إليكم -سيادة الرئيس- بخالص التهاني، وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والعافية، سائلا العلي القدير أن يبارك جهودكم من أجل عزة ورفعة مصر، وأن يقي بلادنا وشعبها الأبي من كل سوء”.

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