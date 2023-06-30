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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم 42118 خدمة.. إقبال متزايد للتسجيل في "100 يوم صحة" بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، أن مبادرة "100 يوم صحة" من المبادرات الصحية الرائدة، والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين.

من جهته قال الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه فى إطار متابعة تقديم خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحة العامة من خلال حملة «100 يوم صحة» ، فقد شهدت محافظة البحيرة إقبالا متزايدا من المواطنين للتسجيل فى المبادرة وتم تقديم 42 ألف و118 خدمة فى أول أيام الحملة 

وأشار وكيل الوزارة ان حملة "100 يوم صحة" تواصل تقديم خدماتها في مجال تنظيم الأسرة والخدمات الوقائية والعلاجية بالإضافة إلى الخدمات التوعوية التي تقدمها فرق التواصل المجتمعي بالمديرية 

جدير بالذكر أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية "100 يوم صحة"  تنظمها وزارة الصحة تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء،  وتستمر حتى يوم 6 أكتوبر المقبل.

وتشهد المحافظة تنفيذ عدد 6 مبادرات رئاسية من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع التخصصات منها "دعم صحة المرأة، الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة، الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، فحص المقبلين على الزواج، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومنع انتشار العدوى من الأم الحامل إلي الجنين". 

100 مليون صحة الاسرة إضافة الدكتور هانى جميعة الخدمات الطبية للمواطنين الحامل

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