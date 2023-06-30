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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد خطاب: "قومي الاتصالات" يؤهل الشباب للعمل في التحول الرقمي

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد الخطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إن المعهد أنشئ منذ 40 عامًا ويعد أحد أهم أذرع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويؤهل الشباب للعمل في التحول الرقمي.

وأضاف خطاب خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن من أهم أهداف إنشاء المعهد إجراء الأبحاث التي تحل المشكلات الوطنية وتقديم مقترحات لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمل استشارات، كما أن المعهد لديه دبلومة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع: "من أهم المحاور التي نعمل عليها التنمية البشرية، وهو ما يتسق مع توجه الدولة وتوجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار في البشر من أجل خلق كوادر تقودنا لبناء الجمهورية الجديدة".

خطاب: الدولة توفر الدعم للتحول الرقمي بأوجه عديدة

واستكمل: "الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص توفر دعمًا للتحول الرقمي بأوجه عديدة، بداية من البنية التحتية في المبادرات مثل حياة كريمة وهذا الأمر لا يتعلق بنشاط المعهد، لكننا مختصون بالمبادرات المختلفة التي نستخدمها لتأهيل الكوادر التي تعمل معنا في إطار التحول الرقمي على مستوى الجمهورية".

وأردف: "نقدم برامج تدريبية تستهدف الطلاب والخريجين والموظفين الحكوميين حتى يتعاملوا مع التكنولوجيا بشكل أكبر في إطار التحول الرقمي".

التحول الرقمي المعهد القومي للاتصالات برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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