“سكاي سبورتس”: تعطل صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر السعودي

تعطلت صفقة انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر الإيطالي إلى النصر السعودي اليوم.

وكان بروزوفيتش وافقً أخيرًا على عرض النصر أمس وكان من المنتظر أن يجري الفحوصات الطبية اليوم في إيطاليًا تمهيدًا لسفره إلى السعودية واتمام عملية انتقاله للنادي السعودي.

لكن شبكة “سكاي سبورتس” ذكرت منذ قليل، أن الصفقة تعطلت بعدما خفض النصر عرضه من أجل ضم بروزوفيتش من 23 مليون يورو إلى 15 مليون يورو.

وكان وفد من النادي السعودي سافر إلى ميلانو للاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب الذي ماطل، حيث كان ينتظر برشلونة الإسباني لتقديم عرض رسمي لضمه قبل أن يعدل الأخير عن ذلك ويضطر الدولي الكرواتي إلى قبول عرض النصر.

ويملك بروزوفيتش 87 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وحقق المركز الثاني مع كرواتيا في مونديال روسيا 2018، والثالث في كأس العالم 2022 بقطر، إضافة إلى الميدالية الفضية في النسخة الأخيرة لدوري الأمم الأوروبية.

وانتقل إلى إنتر في 2015 بعد مسيرة طويلة في الدوري الكرواتي، آخرها بقميص دينامو زغرب، وحقق مع النادي الإيطالي لقب الدوري مع كأس إيطاليا "مرتين" وذات الأمر بالنسبة للسوبر الإيطالي.