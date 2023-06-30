ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

“سكاي سبورتس”: تعطل صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر السعودي

بروزوفيتش
بروزوفيتش

تعطلت صفقة انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر الإيطالي إلى النصر السعودي اليوم.

وكان بروزوفيتش وافقً أخيرًا على عرض النصر أمس وكان من المنتظر أن يجري الفحوصات الطبية اليوم في إيطاليًا تمهيدًا لسفره إلى السعودية واتمام عملية انتقاله للنادي السعودي.

لكن شبكة “سكاي سبورتس” ذكرت منذ قليل، أن الصفقة تعطلت بعدما خفض النصر عرضه من أجل ضم بروزوفيتش من 23 مليون يورو إلى 15 مليون يورو.

وكان وفد من النادي السعودي سافر إلى ميلانو للاتفاق على البنود الشخصية مع اللاعب الذي ماطل، حيث كان ينتظر برشلونة الإسباني لتقديم عرض رسمي لضمه قبل أن يعدل الأخير عن ذلك ويضطر الدولي الكرواتي إلى قبول عرض النصر.

ويملك بروزوفيتش 87 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وحقق المركز الثاني مع كرواتيا في مونديال روسيا 2018، والثالث في كأس العالم 2022 بقطر، إضافة إلى الميدالية الفضية في النسخة الأخيرة لدوري الأمم الأوروبية. 

وانتقل إلى إنتر في 2015 بعد مسيرة طويلة في الدوري الكرواتي، آخرها بقميص دينامو زغرب، وحقق مع النادي الإيطالي لقب الدوري مع كأس إيطاليا "مرتين" وذات الأمر بالنسبة للسوبر الإيطالي.

بروزوفيتش مارسيلو بروزوفيتش إنتر النصر النصر السعودي

الأكثر قراءة

10 مصابين بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا

في ذكري 30 يونيو.. تطبيق التحول الرقمي بمناهج "التعليم"

خلال 9 سنوات.. مليار و600 مليون جنيه إعانات الطوارئ للعمال في الشركات المتعثرة

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

هبوط أرضي بجوار مستشفى المبرة بالمحلة.. والأهالي يطالبون بمحاسبة المقصرين

التحفظ على سائق سيارة صدم طفلا في القنطرة شرق بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟