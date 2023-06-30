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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في ثالث أيام العيد.. إزالات فورية لحالات تعد على الأراضي الزراعية بقويسنا والشهداء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار المتابعة اليومية وبذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد خلال إجازة عيد الأضحي والتصدي لأي محاولة بناء جديدة دون ترخيص وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين حفاظا على الرقعة الزراعية.

ووفقاً لتقرير مديرية الزراعة، تم اليوم تنفيذ إزالة فورية لعدد 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية على مساحة 416 م بإجمالي 2 قيراط و 10 أسهم بمركزي قويسنا والشهداء.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، فإننا مستمرون في رصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً من خلال اللجان المشكلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، فضلاً عن القيام بتحرير محاضر التبوير والالتزام بتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن وبالتعاون الكامل مع مديرية الزراعة والجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى جديدة والتعامل الفوري معها، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

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