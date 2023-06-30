ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأعظم في تاريخ مصر.. حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

السعيد غنيم، النائب
السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

هنأ السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا ستظل هي الثورة الأعظم في تاريخ مصر الحديث، تلك الثورة التي ضرب بها المصريون أرفع الأمثلة في كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية ، وفي التلاحم بين الشعب والقيادة المتمثلة في شخصكم الكريم.

وقال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله كيف وقف الشعب المصرى ضد هذه الجماعة وخرج عن بكرة أبيه ليعلن عن موقفه ضد هؤلاء، إضافة للدور العظيم للقوات المسلحة، متابعا:" التاريخ سيذكر شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسى في اتخاذ القرار وفي مواجهة دول التآمر والاستعلاء، وكيف نجحت القيادة السياسية في استعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع الوطن الغالي.

وأشار "غنيم" إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو بدأت خطة التنمية في مجال البنية التحتية وشبكات الطرق والكباري والأنفاق ونقلتم الريف المصري نقلة حضارية بمشروعكم المتكامل حياة كريمة،وتابع 30 يونيو ملحمة متكاملة لأمة حشدت قوتها الشاملة من أجل البقاء ومناهضة محاولات قوى الشر لاختطاف الدولة والهيمنة عليها، والتي رسخت أمام العالم أجمع عزيمة الشعب المصري وقوة إرادته الأبية".

السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر 30 يونيو الحفاظ على الهوية الرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 30 يونيو المجيدة

الأكثر قراءة

10 مصابين بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

في ذكري 30 يونيو.. تطبيق التحول الرقمي بمناهج "التعليم"

التحفظ على سائق سيارة صدم طفلا في القنطرة شرق بالإسماعيلية

خلال 9 سنوات.. مليار و600 مليون جنيه إعانات الطوارئ للعمال في الشركات المتعثرة

هبوط أرضي بجوار مستشفى المبرة بالمحلة.. والأهالي يطالبون بمحاسبة المقصرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟